Drsná válka Hanychové a Krainové pokračuje! Takhle se Agáta Simoně a jejímu manželovi vysmála

Že si Agáta Hanychová (38) a Simona Krainová (50) nemůžou přijít na jméno, se ví již dlouho. Žádné usmíření se ale zřejmě v brzké době konat nebude. Agáta si opět do blonďaté modelky a nové hvězdy OnlyFans rýpla. Tentokrát si vzala na paškál její dovednosti v kuchyni.

Na otázku jedné své fanynky, zda by neudělala vařící živé vysílání se Simonou, odpověděla: "Vařící živák se Simonou? Zvládla by vajíčka?" usmála se Agáta. "Zvládla by zapnout sporák? Neviem," rozesmála se ještě víc v narážce na slovenský původ Simonina manžela Karla Vágnera.

I ten se do Agáty nevybíravě pustil po jejím rozchodu s Jaromírem Soukupem, a ona teď Vágnera ve svém vysílání taky nevynechala. Poté, co zapřemýšlela, zda Simona zvládne uvařit vajíčka, dodala: "To zase bude tříminutové vyjádření od zrzka..." myslí si influencerka. ■