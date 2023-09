Modelce Natálii Kočendové se po plastice rozjela jizva! Do prsu dostala infekci

Natálii Kočendové se po plastice rozjela jizva! Do prsu dostala infekci Super.cz

"Je to tak, měla jsem infekci v pravém prsu. Rozjela se mi jizva. Už je to dobrý, už je to vyléčené. Jizvy zachrání laser později, doufám, že to bude v pořádku," řekla Super.cz Kočendová.

Poprvé od plastiky se objevila na společenské akci bez speciální podprsenky. Tu by měla nonstop nosit čtyři měsíce po operaci. To Natálka porušila. "Konečně jsem sundala speciální podprsenku. Je to nepříjemné ji stále nosit. Jsem ráda, že jsem v hezkém outfitu. Ještě bych ji sundavat neměla, ale myslím, že na tu chvilku se nic nestane," vysvětlila modelka.

"Sundávám ji, jen když opravdu potřebuji. Maximálně na dvě hodiny. Cítím se v pohodě, myslím, že se nemůže nic stát," dodala krásná Natálie. ■