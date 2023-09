Trapas, nebo záměr? Demi Moore se v Paříži vyfikla na přehlídku, šaty ale neuhlídala a ukázala celé ňadro

Demi Moore se stal pořádný módní trapas.

Který milovník módy tento týden není v Paříži, jako by nebyl. To je jasné i celebritám, které za slavným týdnem módy létají dokonce i přes moře. Kromě Seleny Gomez se do města lásky podívala také Demi Moore, která si nenechala ujít přehlídku značky Saint Laurent. Na tu nestárnoucí kráska dorazila v průsvitných černých šatech, které ovšem měly zesílený vrchní díl, aby nedošlo k odhalení intimnějších míst herečky.

A právě dílo náhody, nebo možná záměr způsobil to, že se Demi Moore odhalila víc, než se očekávalo. Když zvedla ruku, aby si upravila vlasy, horní díl látky se na straně vysunul a pod ním zůstalo jen holé ňadro pod velmi průsvitnou látkou. Pro někoho by taková záležitost byla možná důvodem k pláči, pro Demi, která má ve svých letech perfektní tělo a i v obličeji zase vypadá o trochu mladší, byl takový incident spíše k pousmání. I čtenáři magazínu Daily Mail, kde fotografie vyšly, mají pocit, že vše mohlo být dopředu promyšlené.

„Oh, podívejte, další, kdo si vzal průsvitné oblečení, aby k sobě přilákal pozornost,“ píše jeden. „Přesně věděla, co dělá,“ přidává se druhý. „Nic, co by celý svět už neviděl. Má někdo zájem o Striptýz?“ přidává se třetí a odkazuje tak na film, ve kterém Demi hrála. Ať bylo její odhalení připravené nebo ne, pozornost se jí přilákat podařilo a herečka se rozhodně nemá za co stydět. ■