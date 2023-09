Patnáctkrát zvětšené poprsí téhle moderátorky váží 14 kilo. Umělá je celá, ale její věk neuhodnete

Sabrina je na plastické chirurgii jako doma... Profimedia.cz

Žena, jejíž celé jméno zní Lorena Fabiana Colotta, začínala jako modelka, později se stala tváří z obálek pánských časopisů, rockovou zpěvačkou, producentkou, a dokonce i herečkou ve filmech pro dospělé. Jak sama říká, poměrně brzy ji přestal bavit její ‚plochý hrudník‘. U zvětšení poprsí ale nezůstalo a na Sabrině byste nyní hledali něco přírodního asi jen stěží. I kvůli tomu je poměrně těžké odhadnout její věk. Ročník narození 1970 by jí ale asi netipoval nikdo.

Její poprsí každopádně prošlo rukama chirurgů nejvíc, postupně ho zvětšovala do extrémních rozměrů a dnes každé její ňadro váží sedm kilogramů. Lékaři ale nyní Sabrině další zákrok vymlouvají a naopak jí doporučili, aby implantáty odstranila. Bolesti už začínají být nesnesitelné.

„Cítím jako by mi nůž pomalu dloubal do zad, ale odstranění odmítám, nemůžu si samu sebe představit bez svých obřích implantátů. Cítím se kvůli tomu špatně a vážně to udělat nechci,“ stojí si moderátorka tvrdošíjně za svým, ale připouští, že extrémní bolesti již nedokáže dál ignorovat. ■