Rytmus si drsně rýpnul do nadváhy slovenské komičky! Tohle mu nyní o patnáct kilo hubenější hvězda vzkázala Super.cz

Nejznámější slovenská stand-up komička Simona Salátová se před dvěma roky stala terčem nemístného žertu rappera Patrika Rytmuse Vrbovského. Ten si rýpl do její plnoštíhlé postavy. Zveřejnil její fotku, kterou ještě rozšířil . "Na co si kupovat jedny velké šaty, když z nich můžeš ušít šaty pro dvacet bezdomovců," rýpl si do komičky.

Simona následně zhubla neuvěřitelných patnáct kilo. Sama ale říká, že to nebylo tolik kvůli útoku Rytmuse. "Zhubla jsem na základě prvního rozvodu. Rytmus mě zas tak nerozsypal. Ale rady od šoubyznysových magnátů si beru. Pracuji na tom poslední dva roky. Zatím se mi to nepovedlo. Promiň Paťo, dělám, co můžu," řekla Super.cz s úsměvem Simona.

"Zhubla jsem patnáct kilo. Při mojí váze ale to není velké číslo. Pro mě jsou to malé krůčky. Už jsem se posunula do období, že to až tak neřeším, spíš se snažím zdravě žít, abych žila dlouho. Jak budu vypadat, nechám na přírodě, co se podaří. Ale k zdravému životnímu stylu nepatří to, co o vás říkají ostatní lidé v šoubyznysu," vysvětluje.

Dodává, že při její profesi komičky by ani nešlo být štíhlá. "Už si ani nemůžu dovolit zhubnout. Už bych neměla vtipy, které jsou na moji postavu. Zatím mi ta naše československá historie říká, že moc štíhlých komiček neexistuje," dodala Salátová na otevření římských lázní ve slovenském městečku Brusno, kde vystupovala. ■