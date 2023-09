Ani božská Simona Krainová není dokonalá: Neuvěříte, v jakém oboru je prý nemožná

Simona Krainová prozradila, jak je na tom s vařením. Super.cz

Sama Kamila před časem přiznala, že dřív Simonu vnímala jako svůj idol z komedie Byl jednou jeden polda. Dokonce po ní pojmenovávala všechny své panenky Barbie. Tehdy ještě ani netušila, jak velké kamarádky jednou budou.

„Když jsme byli během koronavirové pandemie tak trochu dobrovolně zavření v Karibiku, tak jsme si začaly psát, plánovat nějaké společné výlety a začaly jsme se hodně kamarádit. Zjistila jsem, že je to hrozně fajn holka, která inspiruje nejen vařením, ale také svou tvorbou. Miluju její energii, znám celou její rodinu a hrozně jí fandím,“ svěřila se Simona Krainová, která na rozdíl od své kamarádky nemá k vaření zase tak blízko.

„Já jsem nemožná kuchařka, není to o tom, jestli bych se chtěla naučit vařit, protože to už se asi nenaučím, ale miluju Kamu poslouchat a miluju její věci ochutnávat,“ řekla úspěšná česká topmodelka s tím, že zkrátka jídlo, které se doma servíruje, není vždy z její kuchyně. Přesto velmi dbá na zdravou životosprávu celé své rodiny.

„Jsem matka dvou dětí, občas vyžadují tu teplou večeři, ale vždycky není z mé kuchyně. Je to tím, že jsem k tomu nikdy neměla vztah. Já sama jsem se vždy stravovala spíš venku a musím se přiznat, že i s tou mou šílenou prací, kterou dělám, na to nemám čas. Ráno vstávám v pět hodin a stejně jsem v jednom kole. Když přijdu v osm večer domů, tak už se mi nechce trávit čas u plotny. Občas vařím o víkendech, když je chuť a nálada, ale nejsem nejlepší kuchařka,“ prozradila. Zároveň přiznala, že ani její manžel Karel Vágner ml. se k vaření příliš nemá. „Obhajuji si to tak, že není dobrý kuchař, ale zase umí velmi dobře jiné věci,“ dodala s úsměvem. ■