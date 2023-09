Česká krasobruslařka se vysmála Hitlerovi a utekla do USA. Tahle kráska se pak prosadila i v Hollywoodu

Věra Ralston Hrubá Profimedia.cz

Hitlerovi řekla „ne“

Pražskou rodačku vedli rodiče od dětství k pohybu. Začínala jako baletka, ale později ji zlákalo krasobruslení. Nejdříve trénovala na zamrzlé Vltavě a začátkem 30. let cvičila pilně na nově postaveném zimním stadionu na Štvanici. Postupně se stala jednou z nejlepších československých krasobruslařek.

Závodila na mistrovstvích Evropy a v roce 1936 reprezentovala Československo na zimních olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchenu. Tehdy se sice umístila na 17. místě, ale přesto zaujala i samotného Adolfa Hitlera. Jeho návrhu, aby bruslila za Německo s hákovým křížem na trikotu, se vysmála. Není divu, že v roce 1939 odjela raději s rodinou za oceán.

Příjmení podle cereálií

Její ambice se nevztahovaly jen na kariéru krasobruslařky. Okouzlil ji i svět filmu a začátkem 40. let se přestěhovala do Hollywoodu, kde podepsala smlouvu se studiem Republic Pictures a točila jeden snímek za druhým.

Tomu ale částečně napomohl i fakt, že se stala přítelkyní a později i manželkou prezidenta filmového studia Herberta J. Yatese. Měla sice pohlednou tvář, bohatou hřívu vlasů a umělou pihu na tváři, ale s jejím herectvím to zas tak valné nebylo. Ve větším rozletu jí navíc bránil cizí přízvuk. Nejdříve vystupovala pod svým jménem, ale pak si ho změnila na Vera Ralston. K příjmení ji inspirovaly cereálie Ralston, které každé ráno ráda snídala.

Wayne ji nemusel

Ralston-Hrubá zavzpomínala na své hollywoodské začátky v rozhovoru pro westernclippings.com: „Vždycky jsem chtěla být herečkou, ještě jako malá holčička. Byl to můj sen. Chtěla jsem vídat americké filmy, lidi jako Jean Harlow a vždycky jsem k nim chtěla patřit.“

Měla také jedno velké přání: „Když jsme přijeli do Hollywoodu, ptali se mě, se kterou filmovou hvězdu bych se chtěla setkat a já řekla: Samozřejmě, s Johnem Waynem! Ani ve snu by mě nenapadlo, že ho opravdu potkám, a dokonce s ním budu hrát ve dvou filmech!“ Byly to westerny Dakota (1945) a Bojovný muž z Kentucky (1949), který jsme letos v létě mohli vidět na obrazovkách ČT2. Za zmínku možná stojí, že Wayne nebyl ze spolupráce s Ralston-Hrubou dvakrát nadšený, dokonce ji označil za nejhorší hereckou partnerku v celé své kariéře.

Sebevědomí jí nechybělo

Ona sama se ale za neúspěšnou herečku určitě nepovažovala. V rozhovoru totiž dále uvedla: „Studio Republic se mnou dělalo kamerové zkoušky, aby viděli, jestli umím hrát. Usoudili, že bych mohla mít talent a zkouška dopadla na výbornou, protože nakonec jsem podepsala smlouvu.“

Dodala také, že udělala několik „ledových“ filmů, tedy těch, ve kterých mohla zúročit své krasobruslařské umění, například Lední serenádu (1944) a Murder in Music Hall (1946). Věra Ralston-Hrubá považovala za svůj první „skutečný“ film sci-fi thriller The Lady and the Monster (1944), ve kterém si zahrála s Richardem Arlenem (1900-1976). Při své poválečné návštěvě Československa si zahrála i ve snímku Týden v tichém domě (1947) natočeném podle Nerudových Povídek malostranských. Rok 1948 její další návštěvy rodné země překazil.

Aktivní hereckou dráhu ukončila Ralston-Hrubá v roce 1958 kriminálním dramatem The Man Who Died Twice. Právě tehdy její muž opustil post prezidenta filmových studií Republic. Po jeho smrti v roce 1966 se nervově zhroutila. Naštěstí po něm ale zdědila více než deset milionů dolarů, a tak finanční nouzí netrpěla. I nadále žila v Kalifornii, a ještě v roce 1973 se provdala za podnikatele Charlese de Alvu, se kterým dožila až do své smrti. ■