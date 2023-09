Na přehlídce slavného návrháře modelky šokovaly vychrtlostí. Tady se návrat křivek na mola nekoná

Přehlídka Philippa Pleina na milánském týdnu módy Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pětačtyřicetiletý rodák z Mnichova se v italském městě módy představil s nápaditou kolekcí, která se nesla v duchu pestrých barev, třpytu a slušivých střihů. Modely, které si jistě najdou své zastánce mezi milovníky extravagance a mladistvé módy, byly bezesporu slušivé, jen jejich nositelky měly jednoho společného jmenovatele, který nešlo přehlédnout. A to extrémní štíhlost.

V době, kdy se i na přehlídkách prosazují přirozenější typy postav, se to může zdát trochu jako krok zpátky a místo návratu k ikonickým topmodelkám 80. let se vracíme spíš o dvacet let dřív do dob legendární Twiggy či následně do devadesátek a takzvaného kultu heroin chic, jehož představitelkou byla mimo jiné Kate Moss. ■