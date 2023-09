Psí máma Alice Bendová oplakává milovaného člena rodiny: Zdrcená herečka přes slzy ani nevidí

Alice Bendová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv A. Bendové

Herečka Alice Bendová (49) je velkou milovnicí zvířat. Postupně si do svého domu začala z útulku brát pejsky, kteří potřebovali novou rodinu. Úplně prvním psíkem, kterého si pořídila, však byla fenka bruselského grifonka, se kterou se nyní Alice musela rozloučit.

„Budeš nám chybět, naše milovaná psí holčičko. Byla jsi s námi první... Přes slzy ani nemůžu psát. Milujeme Tě, navždy,“ svěřila se zdrcená herečka, která se musela se svým prvním pejskem rozloučit. Smutnou fotografií se slzami v očích bolestnou ztrátu oznámila na sociálních sítích. „Neee Ali, držte se, je mi to moc líto,“ napsala jí kolegyně Patricie Pagáčová. „Holčičko moje, to mě moc mrzí,“ připsala Simona Krainová. „Není slov, je mně to tolik líto,“ dodala Kaira Hrachovcová.

Alice Bendová je opravdovou psí mámou. K fence bruselského grifonka, která měla jediná papíry, si adoptovala Mikyho a Fida. „Všichni jsou z útulku. Vybíráme si takové, jaké by nikdo nechtěl. Takže máme malého tlustého zrzavého, pak obrovského albína a takovou všehochuť,“ svěřila se Super.cz herečka před časem. V posledních letech pak do rodiny přišel také čivavák Jenda a jako poslední čivavka Olinka. Společný život s pejsky Alice pravidelně sdílí na sociálních sítích a baví tím své fanoušky. ■