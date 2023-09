Po provokativní nahé fotce v sudu Lucie Benešová rozvlnila tělo na parketu a promluvila o účtu na erotické platformě!

Lucie Benešová Super.cz

Po přidání fotky jí začali psát fanoušci nejrůznější zprávy, herečka to bere s humorem. „Já mám z toho radost, že to někoho vyburcuje, že to vůbec někoho zajímá a že já v tomhle věku někoho zajímám v kádi. Taky mě pobavilo, že tam nebylo nic vidět, ale na Instagramu jsou různý lidi a jsou tam různý reakce, některé velmi vtipné, koukám se na to s humorem,“ svěřila se Super.cz Lucie Benešová, která se rozhodně neurazila, ani když jí začali doporučovat, ať si založí účet na OnlyFans. „To mě taky pobavilo, dobrá výzva, možná někdy,“ řekla nám s úsměvem herečka.

Ač na Instagram přidává příspěvky denně, prozradila, že bez pomoci by to nedala. „Já jsem antitechnický typ, nemám ani počítač, je to se mnou hodně špatné, mám snachu Anežku, to je Luciánova žena, je výborná a pomáhá mi, bez ní bych to nedala,“ řekla nám Lucie Benešová, kterou jsem potkali na workshopu irských tanců.

Taneční lekci si herečka opravdu užila a vedle kolegyň se rychle do nových kroků dostala. A to i přesto, že aktivně tančila jen na konzervatoři. „Musím říct, že jsem si myslela, že je to jednodušší. Po minutě jsem zadýchaná, bolí mě lýtka a stehna. Tanec jsem měla naposledy na konzervatoři, kde jsem z něj dokonce maturovala,“ dodala herečka. ■