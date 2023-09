Přemek Forejt už vítěze nového MasterChefa zná: Šéfkuchař promluvil o zákulisí show

Přemka Forejta čeká kulinářská výzva. Také promluvil o zákulisí MasterChefa Super.cz

Porotce MasterChefa přiznal, že je na tuhle velkou výzvu sám zvědavý a je z ní lehce ve stresu. Dokonce nevylučuje, že bude tento souboj možná i pořádně vyostřenou záležitostí.

„Předpokládám, že ten souboj nebude jen tak. Určitě tam nějaké kuchařské boje mezi námi kuchaři budou, ale nechám se překvapit. Jsem zvědavý, co si na nás vymyslí. Mám respekt ke všem kuchařům, kteří se toho zúčastní. Je to spousta skvělých jmen,“ svěřil se pro Super.cz s tím, že si myslí, že pod tlakem dokáže pokazit i pokrm, který je na přípravu jednoduchý. „Vždycky se dá něco pokazit, když je třeba člověk ve stresu,“ řekl s úsměvem.

Přemka Forejta aktuálně fanoušci pravidelně vídají na televizních obrazovkách v pořadu MasterChef, který je už dotočený a má svého nového, ale zatím utajovaného vítěze. Jak je sám Přemek spokojený s tímto ročníkem?

„S klukama jsme vybrali dobrou šestnáctku, je to pestré. Je na těch soutěžících vidět, že je to vaření baví, a není to jenom o tom, že vyhrají tu hezkou kupu peněz, která tam je. Ale opravdu na sobě i makají a zlepšují se kolo od kola,“ prozradil s tím, že ani sláva v tomto pořadu jim ale nezajistí jistý úspěch.

„Jedna věc je se v této soutěži ukázat a druhá věc si tu cestu nastavit. Tahle soutěž může ukázat spoustu zajímavých lidí, ale je důležité, jak k tomu přistoupí dál. Vždy je lepší si vybrat tu delší a těžší cestu, která jim přinese víc," dodal šéfkuchař vyhlášené olomoucké restaurace. ■