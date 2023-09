Konec spekulací: Nela Slováková přiznala druhou plastiku prsou a ukázala výsledek

Nela Slováková se pochlubila postavičkou v plavkách. A přiznala úpravu ňader. Super.cz

"Ano, byla jsem podruhé na plastice prsou, nemám problém to přiznat. Upravovalo se, ale působí to aktuálně větší," řekla Super.cz Slováková. Také otevřeně prozradila, že důvod nebyl zdravotního rázu. "Důvod byl estetický. Nebudu to svalovat na zdravotní problémy, jako to dělají některé jiné ženy. Proč neříct, že šel člověk na nějakou úpravu," usmívá se influencerka.

Výsledek v bikinách ukázala na Slovensku v nově otevřeném spa v římském stylu. "I na operaci prsou jsem byla na Slovensku, a to tady asi dvacet kilometrů odsud od Kúpelí Brusno, kde teď jsme. Našla jsem si pana doktora, u kterého se mi výsledky plastických operací prsou moc líbily. Ta stará jsem měla už deset let. Nebylo potřeba je vyměňovat. Ale teď jsou mnohem hezčí," dodala Slováková. ■