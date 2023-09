Jaromír Soukup promluvil: Ex Agáty popsal, jaké důvody mohly vést k rozchodu a co se ho dotklo

Jaromír Soukup poprvé promluvil o rozchodu s Agátou. Michaela Feuereislová

Spekuluje se o mnoha důvodech, které mohly vést k rozchodu páru. Skutečnou pravdu vědí jen Jaromír Soukup a Agáta Hanychová. Nicméně ve svém časopisu Sedmička se mediální magnát pokusil rozkrýt možné varianty.

„Každý rozchod je o tom, že se číše plní a rozchod zapříčiní nějaká poslední kapka. Je brzo na to, o tom hovořit. Každý máme nějakou představu o partnerovi a ty představy se někdy míjejí. Obecně můžu říct, že pokud bylo na škodu, že příliš pracuju, mám starosti a ne každý den se směju, to je zlé, protože to je asi pravda. A jestli to byla moje chyba, nevím, ale já holt takový jsem,“ řekl Soukup s tím, že na tom také nebyl dobře po fyzické stránce.

„K tomu jsem jen za poslední dva měsíce měl těžké zdravotní problémy, což mi taky nepřidalo, tudíž jsem nebyl nejzábavnější společník.“ Soukup sice promluvil o tom, že média o něm a o celé situaci uvedla některé lži, s možnými žalobami ale nespěchá, protože „nechce živit bulvár dalšími sousty“. Zmínil i samotné oznámení rozchodu jeho dnes už expartnerkou. „Upřímně - i oznamování rozchodu přes Instagram považuju za nevhodné, ale už se tak stalo,“ řekl.

Na otázku, jak celou situaci zvládá, přišla jasná odpověď. „Je to náročné, co mám říct... Teď se moc neusmívám.“ Pro bývalého partnera modelky určitě není jednoduché ani to, že se spekuluje o opětovném sblížení Agáty a otce jejího syna Mirka Dopity. On sám si podle svého vyjádření nedovede představit, že by „hned naskočil do nového vztahu“. ■