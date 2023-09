Nejen Paroubek. Výrazně mladší třetí nevěsty měli i další čeští politici: Tady jsou sňatkoví rekordmani

Radek John a Miroslav Macek se třetími manželkami Foto: Super.cz/Herminapress a Profimedia.cz

Jiří Paroubek (71) se o víkendu potřetí oženil . Po první manželce Zuzaně a druhé Petře pojal za ženu sedmačtyřicetiletou, tedy o čtyřiadvacet let mladší političku ČSSD Gabrielu Kalábkovou. Počtem sňatků se mezi českými politiky řadí k rekordmanům, jediný ale není. Třikrát se ženili také Miroslav Macek a Radek John.

Macek (78) se potřetí oženil v roce 2015, kdy si vzal o 42 let mladší Petru Hrochovou. S první manželkou Alexandrou se rozešel v roce 2001, v dubnu téhož roku už lezl do chomoutu podruhé s Janou Blochovou. Manželství jim vydrželo osm let. I Blochová se po Mackovi znovu vdala, a rovněž potřetí.

Třikrát šel k oltáři i někdejší ministr vnitra Radek John (68), jenž si v červenci 2021 vzal o dvacet let mladší bývalou modelku Markétu Zámyslickou. „Náš den jsme si užili skvěle, jen ve dvou a dva svědci,“ řekla Super.cz nevěsta.

Johnovou první ženou byla v letech 1980 - 1984 Alena Johnová, mezi lety 1984 - 2010 byl ženatý s populární herečkou Zlatou Adamovskou.

Ze zahraničních politiků je potřetí ženatý například Donald Trump (první ženou byla Češka Ivana Trump, druhou modelka Marla Maples a třetí je někdejší modelka Melania Trump) nebo Boris Johnson (po exmanželkách Allegře a Marině je jeho chotí Carrie Symonds). ■