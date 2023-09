Alkohol, plastiky nebo injekce na hubnutí? Z nových fotek Amandy z Melrose Place mrazí. Lidé spekulují o důvodu

Heather Locklear na kalifornské ulici nevypadala zdravě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Locklear má za sebou hodně bouřlivou minulost. V roce 2006 se rozešla se svým druhým manželem, kytaristou Bon Jovi Richiem Samborou, a od té doby nebyl její život příliš naplněn štěstím. Kvůli alkoholu, zejména tequile, byla dokonce zatčena a má za sebou několik obvinění z napadení policistů nebo zdravotníků. Podstoupila i odvykačky, nedávno se ale ukázalo, že bohužel nevedly k trvale pozitivnímu výsledku.

Minulý měsíc magazín Daily Mail uveřejnil informace z jejího okolí o tom, že herečka údajně znovu holduje alkoholu. „Heather pije. Rodina je velmi znepokojená. Všichni se cítí bezmocní. Richie (její snoubenec - pozn. red.) její rodina, zvláště její dcera Ava, která ji tolik miluje,“ citoval deník svůj zdroj. A to není všechno. Stejnému tisku zdroje potvrdily i to, že by Heather měla užívat kontroverzní přípravek na hubnutí, po kterém měly některé celebrity zdravotní problémy, a že už zhubla osmnáct kilo.

Z posledních fotek, které paparazzi pořídili na ulici v Calabasas v Kalifornii, je jasné, že herečka není úplně fit. Když fotografy viděla, snažila se před nimi skrýt svou tvář, která působila otekle.

„Vypadá velmi křehce. Trápí mě to. Doufám, že se to může zlepšit,“ komentoval fotografie čtenář magazínu Daily Mail. „Takhle vypadají otoky po alkoholu. Její játra už k ní promlouvají,“ píše jiný. „Alkohol, špatné výplně a ozempic. Prostě smutné,“ přidává se třetí. Nezbývá tak než doufat, že se herečce jednou podaří svůj boj s démony vyhrát a bude si opět užívat života se svou milující rodinou. ■