Letos oslaví 95. narozeniny! Yvetta Simonová vypadá skvěle, ale... Jsem ráda, že jsem u konce, zdraví už nechci, říká Super.cz

Zpěvačka Yvetta Simonová oslaví v listopadu velké jubileum. Bude jí 95 let. Přiznává, že ji zlobí dolní končetiny, jinak je zdravotně v pořádku. Jaká bude oslava narozenin? "Já bych chtěla něco malého, decentního. To by mi stačilo. Žádné velké ovace a oslavy," prozradila Super.cz zpěvačka na slavnostním udílení cen Mistr zábavního umění, kde převzala cenu za celoživotní dílo.

Yvetta s humorem prozradila, že už na světě nemá dávno co dělat. "To vyšlo čistě náhodou, to je slušným chováním, dobrou stravou a nepřehánět to s tuky," usmívá se. "Zdraví mi slouží, už ho ani nechci. Už si říkám ne, já už končím. To už dělám půl roku nebo rok a pořád nic. Už mě to znervózňuje," říká s humorem.

O smrti se hovořit nebojí. "Už jsem ráda, že jsem u konce. Už mám všechno srovnaný a vždycky mě to rozhází, že se probudím a žiju. Zase je mi to líto, když slyším povídání, písničky, že bych to už nezažila," krčí rameny.

Koncerty již ale neplánuje. "Já už skoro nepracuju, já už potřebuju zasloužený odpočinek," dodala Simonová. ■