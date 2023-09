Lela Vémola vystavila v plavkách své desítky a promluvila o drsných útocích: Kvůli vnadám čelí sprostým nadávkám

Lela Vémola Super.cz

Sexbomba Lela Vémola (34), manželka Karlose Terminátora Vémoly, ukázala své přednosti. Lela vyrazila na otevření nového spa na Slovensku a v bazénu vystavila své křivky. Super.cz prozradila, že to v poslední době za fotky v plavkách pořádně schytává. Drsné útoky haterů jsou na denním pořádku.

"Stále mám pocit, že Česko a Slovensko výstřednost nepřijímá, je to moc. Vezmu si plavky, a ano, mám prsa a zadek, a lidé se pohoršují. Kolik žen má prsa ještě větší a nikdo se nad tím nepohoršuje. Nebudu se přece koupat ve skafandru, v hábitu, nežijeme v arabské zemi. Prsa mám už dlouhá léta, jsem to prostě já," řekla Super.cz Lela.

Ta se snaží nepůsobit vulgárně a do společnosti nenosí výstřihy. "Změnila jsem šatník. Když chodím do společnosti, nechodím vulgárně oblečená, nejsem výstřední. Ale do bazénu chodím v plavkách, nechodím plavat v tričku. A kdybych měla tričko, tak mě zase někdo nařkne, že znečišťuju vodu textilem," krčila rameny Vémola, která se pyšní vnadami číslo 10. Podívejte se na její přednosti v naší galerii. ■