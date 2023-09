Petra z MasterChefa matka vyhodila z domu v 17 letech, postaral se i o sestru: Obrátil se mi život vzhůru nohama

Petr Slíva promluvil o náročném dětství a dospívání. TV Nova

Už v sedmnácti letech Petra dle jeho slov vyhodila matka z domu a musel se postavit na vlastní nohy. "Byl to pro mě takový šok, ve kterém jsem musel hned jednat, během minuty se mi obrátil život vzhůru nohama. Důvod vyhození z domu byl takový, že jsem při škole začal pracovat, abych se mohl i nějak sociálně zapojovat do běžného života. Tím, že jsem více času trávil po brigádách, tak jsem doma nemohl plnit veškeré povinnosti, které jsem měl každý den nalajnované," svěřil se Petr v rozhovoru, který televize Nova poskytla redakci Super.cz.

"Nebudu lhát, doma jsem měl nastavený takový přísný režim, přes který nejel vlak. Mnohdy jsem se dokonce bál, když jsem něco nestihl udělat, že to bude mít fatální následky. Upřímně to vygradovalo do takového stadia, kdy jsem se vrátil z pracovní cesty a tím, že nebyly splněné nesmyslné každodenní úkoly, tak mě mamka vyhodila z domu,“ popsal Petr.

Nějakou dobu žil u přátel a pak u své milované babičky. Později k sobě vzal i mladší sestru, o kterou se prý staral odmalička.

„Po vyhození z domu se naše vazby nějak přetrhly, já začal pracovat a pak jsem si dodělával maturitu, bylo toho na mě celkem hodně. Se sestrou jsme se přestali vídat, protože jsem se už nemohl vrátit domů. Ale jak plynul čas a já nastoupil na VOŠ, tak jsme se sem tam začali vídat. Sourozenecké soužití je takové, že k sobě zpátky hledáme cestu. Několik let jsme nebyli moc v kontaktu, naše mamka se nás víceméně ‚zbavila‘. Musí to být i pro ni náročné, hlavně když vím, v jakém prostředí jsme museli vyrůstat, když jsme byli malí,“ prozradil Petr, který o své matce promluvil i v MasterChefovi. Ač si prošel náročným vyrůstáním, tak o ní mluví svým způsobem hezky a bez záště.

„Já to beru tak, člověk si rodinu nevybere, přátele ano. Já proti mamce nemám žádnou zášť. To, jaký mi nastavila odmala režim, mě tak zocelilo, že mě vesměs máloco překvapí. Já nemám potřebu na ni nadávat, bavit se o ní škaredě, furt je to člověk, který mi dal život, takže k ní mám z tohohle hlediska úctu. To, že mě vyhodila na ulici, bylo pro mě i vysvobození. Mamka měla vždy kolem sebe špatné lidi i partnery. Toto prostředí mi strašně vadilo a motivovalo mě natolik, že nikdy nechci být tak zlý, zoufalý a nezodpovědný, jako jsou oni. Byl to takový ‚hnací motor‘ vystudovat střední školu a jít dál, ať mám dobrou práci a žiju normálním životem,“ dodal se slovy, že se se svou matkou nevídá.

„Párkrát jsem ji potkal třeba na náměstí v centru Ostravy nebo v nějakém obchodním domě. Já ji pozdravím ‚Dobrý den‘ a tím to pro mě hasne. Nemám potřebu s ní navazovat nějakou konverzaci, zvládnul jsem všechno i bez její pomoci, zvládnu všechno i teď. Hlavně jsem spíš jen zklamaný z toho, že moji sestru čekal stejný osud a to, že přišla taky o ten domov,“ uzavřel Petr Slíva, který by se o případnou výhru z MaterChefa, která činí 2,5 milionu Kč, rozdělil s babičkou. ■