Rozvádějící se Donna z Beverly Hills schytala lavinu hejtů. Proč tolik úprav v obličeji a kde na to bere, píší lidé

Tori v polovině července (vlevo) a v současné době Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tori Spelling se život zcela změnil letos v červnu, kdy ohlásila rozvod s manželem Deanem McDermottem. S tím byla ve svazku celých osmnáct let a společně vychovávali pět dětí. Z luxusního sídla se pak herečka, údajně kvůli plísni v domě, přestěhovala do motelu, přes léto pak s dětmi bydlela v obytném voze. Na přetřes přišla hlavně její finanční situace. Zatímco někteří lidé tvrdili, že po svém otci, zámožném producentovi Aaronu Spellingovi, zdědila ohromný balík, a že tedy stále musí být finančně zajištěná, jiní měli za to, že herečka je po rozchodu s manželem bez peněz, a proto musí bydlet v obytňáku nebo levném motelu.

A právě tyto spekulace, kterým se Tori nebránila, zapříčinily i hejty, kterým herečka musí čelit na svém profilu na sociální síti. Její tvář je totiž v poslední době opět bez jediné chybičky a veřejnost tak řeší, kde Tori na úpravy vzala peníze. „Když jste na mizině, tak nechápu, jak si můžete dovolit všechny ty úpravy v obličeji,“ píše jeden. „Říká, že nemá žádné peníze, ale výplně určitě nejsou zadarmo,“ píše jiný.

Lidem pak vadí i to, že herečka s údajnými úpravami obličeje nevypadá přirozeně. „Prosím přestaňte si ničit svou krásnou tvář všemi těmi výplněmi,“ adresuje jeden ze sledujících své obavy Tori. „Miluju Tori, ale co se jí to stalo s obličejem?“ píše jiný. Herečka na podobné otázky nebo prosby samozřejmě neodpovídá. V poslední době ale vypadá spokojeně, a to je pro ni určitě to hlavní. ■