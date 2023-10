Kuchařka Kamu má za sebou dvě svatby: Teprve ta třetí bude velkolepá, s partnerem se plácnou přes kapsu

Dřív nechtěla svatbu vůbec. Dnes je všechno jinak. Super.cz

V obou případech šlo o komorní záležitost, bez účasti rodiny. Proto je v plánu i svatba třetí, tentokrát velkolepá. Veselky jsou finančně náročné, Kamu i její partner jsou prý připraveni plácnout se přes kapsu.

„Obě předchozí byly spíš formální. Když už ta svatba má být, tak si myslím, že by měla být velkolepá. Nikdy předtím jsem se nechtěla vdávat, ale potom se náhodou stala svatba ve Vegas, tak jsem si řekla, že když už jsem se vdala, tak chci ještě fakt takovou tu opravdovou svatbu. Přála bych si udělat svatbu, kde budou maminky, koláčky a chtěla bych být v kroji. Udělat takovou typickou selkovskou svatbu, ideálně někde na Moravě. Takový je plán, tak uvidíme,“ svěřila se Kamu pro Super.cz s tím, že svatbu v Las Vegas si vysnil její manžel.

„Byla to náhoda. Během pandemie jsme byli v Arizoně a Vegas bylo tři hodiny odtamtud. Robiho sen bylo vzít se před Elvisem. Tak říkám, že jo, pojďme to udělat. Požádal mě o ruku a odjeli jsme do Vegas, kde jsme se nechali tím Elvisem oddat. Pak jsme šli do kasina, já v bílých šatech, byla to zábava. Ale byla to spíš akce pro nás, jen s našimi dvěma přáteli, kteří se vzali taky. Měli jsme takovou dvojsvatbu a vzájemně jsme si šli za svědky,“ prozradila Kamila na křtu své nové kuchařky. ■