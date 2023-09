Kuchařka Kamu o bulimii i hormonální nerovnováze: Byla jsem pařmenka, životní styl v Česku mi nevyhovoval

Kuchařka Kamu promluvila o životu na Kostarice, zdraví i divoké minulosti. Super.cz

Oblíbená kuchařka přiznala, že jídlem doslova žije. V tomto případě rčení „kovářova kobyla chodí bosa“ rozhodně neplatí.

„Já se rozmazluji, opravdu tím jídlem žiju. Každý den si udělám čas na to, abych si uvařila boží jídlo a sedla si k němu. Ráda jím sama, mám s tím jídlem takový svůj moment a myslím si, že jestli se někdo stravuje dobře, tak jsem to fakt já,“ svěřila se na Kamu pro Super.cz na křtu knihy.

Je to už nějaká doba, co Kamu otevřeně promluvila o svém zdraví a hormonální nerovnováze. A věří, že právě jídlo se velmi pojí se zdravím a psychikou.

„Pořád je to pro mě cesta, proto jsem o tom přestala trošku mluvit, stále to hledám. Chci začít víc mluvit o poruchách příjmu potravy, protože jsem si prošla velkou cestou s bulimií a pochopila jsem, že všechny tyhle neduhy a nerovnosti jsou nějaké dozvuky z našich starých životů. Podívejme se na to, jak jsme to dělali, a soustřeďme se na to, co děláme teď. Snažím se žít dobře, zdravě a cítím, že se mi to vše dostává do balancu,“ prozradila Kamila se slovy, že také život na Kostarice se velmi podepisuje na jejím životním stylu.

„Jsem člověk, který má velké sklony k závislostem. Byla jsem velký pařmen, když jsem byla v Česku, tak mi můj lifestyle úplně nevyhovoval, protože jsem pořád někde lítala, vymetala party, hodně jsem jedla. V Kostarice žijeme víc v klidu, napojení na sebe a v souladu s přírodou. Mám víc času pro sebe i na jídlo. Je to jeden z hlavních důvodů, proč tam žijeme,“ dodala Kamila Rundusová. ■