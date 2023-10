Sandro z Love Islandu o zákulisí show, zákazech i práci ochranky pro české umělce: Nejnebezpečnější jsou opilé holky

Sandro promluvil o zákulisí Love Islandu i o práci osobního strážce hvězd. Super.cz

Sandro svůj odchod nakonec příliš ovlivnit nemohl. O párování v Love Islandu rozhodli poprvé diváci, a pak se ve vile ukázali noví účastníci, kteří mu vzali i Natálii, se kterou to už vypadalo, že by mohli něco budovat.

„Když jsem si někoho vybral, tak mi to diváci změnili. Zamíchalo to kartami, byl jsem tam deset dní, a nakonec jsem musel jet domů. Mrzí mě, že jsem tu hru víc nehrál, ale bylo by to na sílu. Věřil jsem, že si tam někoho můžu najít, ale bohužel. Když jsem se chtěl spárovat s Natálií, tak jsem musel jet domů,“ svěřil se Sandro pro Super.cz s tím, že mu například Ráchel vůbec nesedla. Ač se k němu dle diváků nejvíce hodila.

Reality show je soutěž, kde lidé nejen hledají lásku, ale také mohou získat krásnou finanční odměnu nebo slávu. I letos je tam dle Sandra možná pár účinkujících, kteří sází vedle přirozenosti na taktiky, které je ve hře dlouho udrží.

„Jak jsem to vnímal já a nechci to říkat nějak špatně, tak Venis a Ráchel si tam šly zahrát hru, jsou to podle mě nejsilnější hráčky. Taky si myslím, že tam vydrží nejdéle, ale kdo ví, třeba to budou ony, kdo si tam najde lásku,“ svěřil se Sandro, kterého někteří diváci hned na začátku odsoudili, protože prohlásil, že by chtěl, aby byla jeho partnerka ozdobou, čehož dnes lituje.

„Byl jsem nervózní, bylo to první velké natáčení, a když jsem viděl v televizi, co všechno jsem řekl, tak se nestačím divit. Samozřejmě to tak nebylo myšlené, nechtěl jsem to tak říct. Lituju toho do teď, hodně lidí mě za to odsoudilo, ale stalo se, teď už se to nedá vrátit,“ podotkl.

Sandro se už léta věnuje bojovým sportům, které ho přivedly i k práci osobního strážce umělců jako je Calin, Viktor Sheen nebo Stein27. A právě k této práci se i po návratu z Kanárských ostrovů vrátil.

„Vzali mě zpátky, měl jsem strach skrz Love Island, že o tuhle práci třeba přijdu. Je to práce snů, každý koncert mám husí kůži. Je to neskutečný pocit a chtěl bych v tom pokračovat co nejdéle,“ prozradil se slovy, že jako ochranka musí být někdy přísný. K žádnému velkému konfliktu ale prozatím nedošlo, avšak dle Sandra jsou vůbec nejnebezpečnější právě fanynky.

„Někdy ale musím být ten zlý, když třeba spěcháme. Nejhorší je opilá holka, to jsem zažil několikrát na diskotéce. Jsou agresivní a někdy jsou hodně otravné. Když jim řeknu, že se kluci nebudou fotit, protože spěchají, tak se stejně chtějí fotit a musím jim to slušně vysvětlit. Kolikrát se také stalo, že lezly na pódium, ale jinak to bylo v pohodě,“ podotkl.

Sandro přiznal, že se dřív než Love Islandu chtěl zúčastnit daleko drsnější reality show, tedy Survivoru, kam i letos podá přihlášku. „Chtěl bych nějaké změny, tak doufám, že mi Love Island otevřel dveře někam dál,“ dodal s tím, že i dalším výzvám je otevřený. ■