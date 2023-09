Neuvěříte jí, že rodila před čtyřmi měsíci: Misska předvedla po porodu neskutečné tělo v plavkách

Eva Čerešňáková Foto: se souhlasem E. Čerešňákové

Letos na konci května se misska Eva Čerešňáková (37) stala maminkou. Modelka a moderátorka přivedla na svět prvorozenou dceru Aničku, kterou si naplno užívá. S holčičkou nyní poprvé vyrazila k moři a předvedla neskutečnou formu, do které se po porodu dostala.

Ať už to bylo kvůli svatebním šatům, které v září Eva oblékla, nebo si její tělo jen prostě dobře pamatuje léta dřiny a pravidelného sportování, jedno je jasné, jen čtyři měsíce po narození holčičky by modelka mohla s přehledem fotit kolekci plavek. „Slavíme čtyři měsíce a Anička má hned několik poprvé - u moře, letadlem, v nosítku,“ svěřila se modelka, která odletěla s manželem do Turecka.

Dovolenou plánovali hned po svatbě. „Na líbánky bychom jeli rádi. S miminkem, které plně kojím, je to však složitější, takže budeme rádi, když v druhé polovině září zvládneme nějakou pěknou dovolenou třeba v Itálii nebo někde po Evropě a myslím si, že ty pravé líbánky naplánujeme později,“ řekla Super.cz Eva, která si nyní teplé počasí v Turecku nemůže vynachválit.

V plavkách předvedla svou neskutečnou formu a vyrýsované tělo, kterým se může chlubit. K pravidelnému sportování se ještě nedostala a nejraději tráví čas na procházkách. „Přiznávám svoji slabost, od porodu ujíždím ve velkém na zmrzlině. Stalo se to i mým častým rituálem při procházkách s kočárkem. Asi za to můžou hormony, protože já nikdy tolik sladkého jako teď nejedla. Nechápu. Zkrátka jak kojím, tak si tělo žádá,“ dodala Čerešňáková, které rozhodně zmrzlina figuru nepokazí. ■