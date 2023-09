Dva měsíce po porodu se pyšní fantastickými křivkami. Novácká rosnička se navíc rozhodla vrátit do práce

Simona Šimková Foto: se souhlasem S. Šimkové

A energie ji rozhodně neopouští, protože dva měsíce po porodu už pracuje o sto šest. I díky tomu si dokáže udržet křivky, které jí může závidět kdejaká žena. „Od půlky září do půlky října jsem přijala nabídku moderovat každotýdenní akci Zdravé rodičovství a stát se i její tváři, jakožto čerstvá maminka. Je mi ale jasné, že to nebude s miminkem nejjednodušší. Skloubit hlídání s prací, kdy každý víkend musím jet i stovky kilometrů od domova,“ svěřila se Super.cz Simona.

„Jako máma vím, jak je těžké zorientovat se ve změti informací na internetu, a čím víc člověk googlí, tím měně ví,“ smála se moderátorka.

Ve svém partnerovi Honzovi má usměvavá rosnička velkou oporou. Jako tatínek funguje fantasticky. „Jel na první akci do Prahy s námi a kroužil kolem, kdyby bylo třeba malého nakrmit. Pak jsme to spojili s přespáním v Praze a byl to vlastně fajn napůl pracovní, napůl výletní den. Následující akce, které budou v Ostravě nebo Českých Budějovicích, bude tatínek hlídat doma, ale nemám strach, že to spolu kluci nezvládnou,“ dodala Simona Šimková. ■