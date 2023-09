„Někdy vypadá jako můj čokoládový otrok.“ Nejkorpulentnější moderátorka se rozpovídala o svém exotickém příteli

S exotickým přítelem potomka nezplodí. Nejkorpulentnější moderátorka vysvětlila důvod. Super.cz

Jak se tedy se svým exotickým přítelem seznámila? „Všichni si vždycky mysleli, že jsem si ho přivezla z dovolený. Tlustá holka, čokoládovej chlap, takže automaticky přivezený jako suvenýr. Někdy teda vypadá jako můj čokoládový otrok, protože když jdeme z nákupu, tak ty tašky nese on a ta macanda jde vedle něj. Může to vypadat komicky, že si vydržuji nějakýho čokoládovýho Prince, ale seznámili jsme se tady v ČR na jedný akci,“ smála se Aneta během rozhovoru pro Super.cz.

A jak to mají s otázkou rozšíření rodiny? „Nám to nevyšlo, říkali jsme si do čtyřiceti let. Buď to půjde přirozeně, nebo to nepůjde. Já fandím ženským, který mají energii mít dítě v pozdějším věku. Já ale cítím, že po čtyřicítce ta energie ubývá a objevily se nové bolesti a představa, že bych lítala za dítětem... Člověk si zvykne být bezdětný. Když to nevyšlo přirozeně, tak jsme si řekli, že ne. Já už nechci rodit vnoučata,“ doplnila Aneta Christovová během našeho rozhovoru. ■