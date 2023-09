Farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká žije se ženou: Biskup o mém tajemství ví, v Boha věřit nepřestanu

Martina Viktorie Kopecká Michaela Feuereislová

Farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká (37), která se do povědomí široké veřejnosti dostala svou účastí ve StarDance, vydává knihu s názvem Zpověď farářky, která obsahuje i jedno velmi intimní téma. Kopecká v ní přiznala, že žije se ženou.

Ke coming outu ji prý vedlo hned několik věcí, tím nejzásadnějším prý bylo „rozhodnutí již nepředstírat, nelhat, touha žít v pravdě,“ jak uvedla pro Novinky.cz.

„Samozřejmě jsem se i zamýšlela nad tím, jak může být vše bolestivé, jaké přijdou následky, reakce. Řešila jsem taky otázky: Proč bych zrovna já měla dělat coming out? Co je komu do mého soukromí? Ale pak jsem si vzpomněla na některé mladé farníky, na jejich úzkost, s níž přicházejí, protože je jejich blízcí odmítají přijmout třeba kvůli vztahové orientaci. Kdyby tedy má upřímnost měla pomoci byť jedinému z nich, má smysl vyprávět svůj příběh,“ uvedla Kopecká.

Před zveřejněním informace vzala v potaz i možnost, že bude muset odejít ze služby, její církev stejnopohlavní vztahy nepodporuje.

„Na druhou stranu, můj nadřízený, pan biskup o mém „tajemství“ ví už asi deset let. Vážím si toho, že jsem mu mohla důvěřovat a tato důvěra trvá. Dál jsem byla ve službě v pražském kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí...,“ uvedla Kopecká s tím, že je ale možné, že reakce věřících povedou k diskuzi o jejím dalším setrvání.

Pokud by musela odejít, byla by dle svých slov zklamaná a smutná. „Vím ale taky, že jsem si vybrala církev, která je otevřená, lidé v ní jsou vnímaví, nestaví řád nad člověka. Asi by se mi nesloužilo dobře v prostředí, kde bych vnímala, že nejsem vítaná.“

„A nepřestanu věřit v Boha. Přála bych si prostě jen žít naplněný vztahový život a netajit svou radost,“ doplnila Kopecká s tím, že v knize se nezpovídá ze svého vztahu, ale z toho, že o soukromí neříkala pravdu. Po jejím sepsání se jí ulevilo. ■