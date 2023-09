Škrábavé šaty nebo jen vulgární gesta? Dcera Madonny na večírku ukázala ňadra a sahala si na intimní partie

Lourdes Leon Profimedia.cz

Vyrůstat v rodině Madonny určitě znamená žít v trochu jiné dimenzi než obyčejní smrtelníci. Zpěvačka sice v minulosti prozradila, že své děti vede hlavně k umění, určitě se na ně ale přenesou také stopy rebelství, kterým Madonna v životě proslula. A zatím se tak nejvíce projevuje právě Lourdes. Ta sice nepodědila matčinu vizáž, veřejnost se ale snaží zaujmout i za cenu toho, že se o ní nebude mluvit zcela lichotivě.

Lourdes zpívá, více se ale mluví o její modelingové kariéře. I když není zrovna ze slečen, kterým by vyčnívala žebra, má v této branži docela úspěch. V minulosti se objevila na obálce Vogue a má za sebou několik kampaní. I proto si naposledy jako host užila akci Vogue Fashion Night Out ve španělském Madridu. Dorazila v úzkých a také velmi průsvitných šatech s černobílými pruhy a japonským vzorem. To, že jí skrz látku prosvítala ňadra, ale bylo pro Lourdes nejspíš málo. Ještě si tak před fotografy sahala do rozkroku a po otočce nevynechala ani zadní část. Co mělo toto gesto znamenat, ví asi jen ona sama. ■