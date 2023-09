Nejkrásnější muž planety musí po těchto fotkách litovat rozchodu. Vnadná vizážistka předvedla v plavkách bujný dekolt

Silvie Siegr Foto: Se souhlasem Silvie Siegr / Super.cz

Tři roky trvala láska mezi vítězem mužské světové soutěže krásy Mister Global, modelem Tomášem Martinkou a jeho o devět let starší přítelkyní, známou vizážistkou Silvií Siegr. Ta si teď užívá dovolenou a nebojí se předvést své velmi ženské křivky.

Je až s podivem, že vizážistka slavných osobností je po rozchodu stále sama. Důvody konce lásky s Martinkou před pár měsíci prozradit nechtěla. „Život je takový, jde se dál. Nechala bych si to ráda pro sebe, respektovala bych naše soukromí. Bylo to po vzájemný dohodě," řekla Super.cz a nyní doplnila, že s expřítelem už se vídá pouze pracovně. A přesto, že během květnového rozhovoru prozradila, že je připravena na nový vztah, zatím se nenašel nikdo, kdo by ji okouzlil.

„Chtěla bych sebevědomého, vyspělého chlapa, který už ví, co chce, který miluje cestování jako já a bude mě umět rozesmát,“ řekla nám Silvie, která si právě užívá dovolenou na řeckém ostrově Zakynthos, kam pláchla po velkém letním pracovním vytížení. A právě tam vznikají fotografie, které nemohou nechat muže chladnými. Například snímek v modrých bikinách s drinkem u bazénu, kde vyniknou skutečně velmi ženské křivky Silvie. A pokud dosud kvůli pracovnímu vytížení měla o randění trochu nouzi, po takových fotkách se určitě upozornění na zprávy na jejím mobilním telefonu jen tak nezastaví. ■