Tereza Kerndlová nafotila své nejodvážnější snímky! Ukázala nejen tělo, ale i své vnady

Tereza Kerndlová Foto: Archiv T. Kerndlové

Fotky jsou spojeny s příslibem zpěvačky, že pro své fanoušky chystá něco velkého. "Vím, že vás poslední dobou zanedbávám, ale za pár měsíců snad pro vás budu mít hezké překvapení," napsala fanouškům Kerndlová.

Zpěvačka letos v dubnu oznámila, že ruší veškerý program až do roku 2025. Zrušila koncerty i veškerá vystoupení. “Nejsem nemocná a album, které jsem slíbila, dokončuji. Co je pravým důvodem této delší pauzy si nechám sama se svým manželem pro sebe. Těším se na vás v roce 2025 a doufám, že to pochopíte,” napsala fanouškům Tereza. Nyní je potěšila alespoň zatraceně svůdnými fotkami. ■