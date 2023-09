Místo manžela tyč, podpatky a mini prádlo. Britney Spears se šílenými pohyby vykrucuje před zrcadly, lidé volají o pomoc

Britney Spears Profimedia.cz

Britney Spears (41) v současné době prochází náročným životním obdobím. Po čtrnáctiměsíčním manželství se rozvádí s manželem Samem Asgharim. A tak není divu, že si hledá nové koníčky, kterými by vyplnila prázdnotu ve svém srdci a domě. Její taneční kreace u tyče ale v lidech vyvolávají velmi negativní pocity.

Když lidé před časem hojně podporovali Britney Spears v jejím boji s otcem, který jí řídil život po jejím duševním zhroucení, asi netušili, jak se svou „svobodou“ později naloží. Místo, aby si svůj život dala do kupy, jejím prakticky jediným veřejným vystupováním byly fotky v prádle, plavkách i bez oblečení a taneční videa, která sdílela na sociální síti. Před pár týdny pak přišel šok v podobě rozvodu se Samem Asgharim, kterého do té doby opěvovala.

Po jejich odloučení začala na povrch vyplouvat špína, Sam svou ženu obvinil z nevěry, ta jeho podle magazínu Daily Mail zase z toho, že mohl celou dobu spolupracovat s jejím otcem. Ať byl důvod k rozchodu jakýkoliv, Britney zůstala sama a kromě divokých večírků se opět věnuje fyzické vzpruze svého těla. Obyčejné tanečky ale vyměnila za tyč, spoustu zrcadel, vysoké podpatky a miniaturní svůdné prádlo, aby se co nejvíce přiblížila skutečným tanečnicím u tyče.

A taneček předvedla i teď, s nánosem make-upu a s mobilem v ruce, z čehož vyplývá, že v jejím domě momentálně není nikdo, kdo by ji mohl natáčet. Její vzezření a pohyby se zdají spoustě lidem dosti podivné. „Zjevně se stále potýká s duševními problémy a potřebuje pomoc pro sebe i své syny,“ píše jeden ze čtenářů článku o Britney v Daily Mailu. „Zbláznila se, chudáci její synové,“ přidává se druhý. „Vypadá to, že její otec měl pravdu,“ přidává se třetí. „Je to smutné a s každým dalším videem čím dál ubožejší,“ komentuje jiný.

Je otázkou, co se v duši zpěvačky v současné době odehrává a jestli skutečně potřebuje pomoc, které se jí možná zvenčí nedostává. Probudit k reálnému životu by ji mohlo alespoň vydání knihy jejích memoárů, které se chystá na 24. října. Za knihu měla podle Daily Mailu zpěvačka dostat v přepočtu zhruba 340 milionů korun. Jediná jistota tak v současné době je ta, že ač zpěvačka trpí čímkoliv, nouze to určitě nebude. ■