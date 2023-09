Definitivní konec vztahu mezi Harrym a jeho rodinou? Král měl syna pozvat do svého sídla, ten odmítl!

Harry měl odmítnout pozvání svého otce. Foto: ČTK / AP / John Walton / Profimedia / Super.cz

Vše se mělo odehrát během výročí úmrtí královny Alžběty II. (✝96) Zatímco královská rodina na zesnulou panovnici vzpomínala během obřadu v kostele, Harry do Anglie přicestoval sám a místo setkání s rodinou zvolil účast na charitativní akci WellChild v Chelsea v západním Londýně. Podle magazínu Daily Mail měl požádat o královské ubytování a ostrahu na jednu noc, bylo mu však řečeno, že v té době nic není k dispozici. Místo toho mu však prý vyšší poradce vzkázal, že ho král Karel III. (74) zve, aby za ním a Camillou (76) přijel na jejich sídlo Balmoral.

Trojice se tak mohla setkat poprvé od pohřbu královny. Dle deníku The Sun ovšem princ měl toto pozvání odmítnout s tím, že jeho diář je plný. Odborníci takové chování komentují jako velké zklamání. "Pro Harryho to byla jedinečná příležitost, kterou promarnil. Měl se odvážit a jít za nimi. Pokud král někoho pozve na Balmoral, většina lidí by zrušila všechny své cestovní plány,“ řekla Ingrid Seward, šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine s tím, že v momentě, kdy si Harry na svou rodinou neustále stěžuje, bylo od krále šlechetné, že udělal krok ke smíření se synem.

„Nejsem si jistá, jestli si Harry uvědomil, jak byl jeho otec zraněný, zvláště kvůli věcem, které řekl o Camille. Ale Karel ho samozřejmě vždy přivítá, protože je to muž odpouštějící a je to jeho syn. Ale musí to být za jeho podmínek a Harry se musí omluvit, ne naopak,“ dodala Seward. Jak to vypadá, Harry si svým chováním zavřel další z mnoha dveří vedoucí k jeho rodině a možná by se nikdo nedivil, kdyby tyto byly už ty poslední. ■