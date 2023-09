Linda Rybová si během natáčení sáhla na dno svých sil. Na tento zážitek nikdy nezapomene

Linda Rybová Herminapress

Zmíněná herečka si ale během natáčení druhé série sáhla doslova na dno svých sil a měla co dělat, aby některé scény zvládla. „Byla mi strašná zima. já jsem hrozně zimomřivá, je mi brutální zima pořád. I když se udělá trochu hezky, stejně je mi zima. První dny byly šílený. Točili jsme hodně exteriéry a zima byla velká, takže já jsem měla na sobě asi pět termo prádel a tisíc svetrů a stejně jsem mrzla,“ přiznala herečka.

Herečka naštěstí vše zvládla a na obrazovkách není nic poznat. To, že Zákony vlka patří k televizním hitům, těší všechny herce. Stanislava ale nejvíce potěšila zvlášť jedna pochvala. „Ohlasy na první sérii byly dobré, čísla mluvila pozitivně a mojí mamince se to líbí, což považuji za bernou minci. Maminka to miluje a chválí mě každou sobotu. Co je víc?“ dodal se smíchem herec. ■