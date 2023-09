Ondřej Sokol se během moderování pořadu Na lovu pořádně zapotil. Přímo před kamerami ho „balil“ jeden ze soutěžících

Ondřej Sokol Michaela Feuereislová

Ondra Sokol (51) coby moderátor pořadu Na Lovu toho zažil během natáčení už hodně. Umí vzít věci do hry a improvizovat skoro v každé situaci. Nyní se ale i on pořádně před kamerami zapotil.

Mohl za to jeden ze soutěžících, který po známém baviči házel očko. „Vy jste měl zajímavě vyplněný dotazník. Vy jste tam třeba napsal, že jste svobodný a že Ondra Sokol by to mohl změnit. Abychom si rozuměli, vidíte mě v roli nějakého dohazovače nebo je to vysloveně jako takhle nabídka? Protože se zas neznáme tak dobře,“ zeptal se Sokol.

Flirtující soutěžící upřímně celou situaci objasnil: „Abych to tak trochu vysvětlil, já to psal už v takové pokročilé hodině pátečního večera. Ale asi nevylučuji ani jednu z těch možností, co jste říkal,“ zamrkal soutěžící Tomáš na Ondru.

Zdali to Ondřeje rozhodilo, nebylo poznat. Moderátor se totiž zachoval jako profík a pokračoval ve své práci dál. Na takový rozhovor ale asi jen tak nezapomene. ■