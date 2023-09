Krásná herečka Hanka Vagnerová nestárne! Prozradila, co za tím je

Hanka Vagnerová se podělila o své tajemství, jak si udržet mladistvý vzhled Foto: Lukáš Kimlička

Hanko, jste jedna z nejvíce vyhledávaných hereček v Čechách. Jak se vypořádáváte s množstvím práce a jak se vám daří skloubit ji s osobním životem?

Najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem mi trvalo zhruba patnáct let kariéry. Předtím jsem balancovala mezi tím, být workoholikem a nemít nic. Nicméně s věkem si stále více uvědomuji, jak je důležité soustředit se na osobní život. Nyní vím, kdo jsem, a to nejen v profesním světě.

Zdá se, že se vaše současné vybalancované rozpoložení zrcadlí i na vašem zevnějšku. Hanko, vy vypadáte čím dál lépe. Jak to děláte?

Děkuji za kompliment. Postupem času jsem pochopila, jak je důležité pečlivě si vybírat spolupracovníky, a to nejen v mezilidské rovině, ale i v péči o pleť. Mám štěstí, že jsem objevila značku ANNA BRANDEJS. Tyto produkty se starají o krásu zevnitř i zvenku. K dispozici jsou doplňky stravy i skvělé pleťové krémy a séra. Anna tuto značku vytvořila původně pro sebe, protože nenašla na trhu produkty, které by splňovaly její nároky. A má pleť jí za to denně děkuje.

Nedávno jsme vás viděli na finále Elite Model Look na Pražském hradě a vypadala jste báječně. Jak se připravujete na velké události, například premiéry, máte nějaký osvědčený rituál, abyste se cítila a vypadala co nejlépe?

Krása není jen o jednodenním úsilí. Já ji vnímám tak, že je to komplexní proces, který zahrnuje dlouhodobou péči, zdravý životní styl a pozitivní myšlení. Po třicítce už nic není zadarmo a péče o sebe vyžaduje více energie. Při speciálních příležitostech, jako jsou premiéry, se svěřuji do rukou profesionálů a vybírám si samozřejmě ty nejlepší.

Není tajemstvím, že máte francouzského přítele. Jak se on stará o svůj vzhled? Pečuje o sebe?

Je to opravdu nespravedlivé. Můj partner je velmi atraktivní muž, který nikdy nepoužil ani krém, natož opalovací. Přestože je surfař, a tak je často vystaven slunečnímu záření a působení slané vody, vypadá zkrátka skvěle. Já se na rozdíl od něj o sebe starám velmi pečlivě a výsledkem je, že vypadáme sice oba dobře, jenže on pro to nemusí dělat vůbec nic. To je prostě nespravedlnost.



Jak se vaše péče o pleť liší v různých ročních obdobích a jak vám produkty ANNA BRANDEJS pomáhají udržet si pleť v kondici během celého roku?

Zima byla pro mě vždy nejnáročnějším obdobím. Lidé se mě ptali, jestli nejsem nemocná kvůli mým kruhům pod očima. Ale když jsem začala používat Collagen+11, začali se mě ptát, jestli jsem byla na dovolené, protože vypadám svěže. Tehdy ještě ANNA BRANDEJS neměla kosmetickou řadu, takže jsem používala jen doplňky stravy. Letos jsem k nim přidala i pleťové krémy a séra. Lidé si myslí, že jsem podstoupila estetický zákrok, protože moje pleť vypadá tak dobře. ■