V devadesátkách jim dívky stanovaly před domem, teď se kluci z Lunetiku vrací na obrazovku. Mají i „náhradu“ za Kociána

Lunetic se vrací na televizní obrazovky. FTV Prima

Kluci se sešli po dlouhých letech opět v televizním studiu před kamerami. Jednalo se o natáčení primáckého zábavního pořadu Máme rádi Česko! Aleš Lehký, David Škach a Vašek Jelínek si ale místo bývalého člena Martina Kociána (46) vzali mezi sebe Jakuba Prachaře (40).

„Já budu jakožto náhrada za pana Kociána, nedá se nic dělat, chlapci budou opět hrát ve čtyřech. Až s touhle kapelou zažívám, co jsem s tou starou nezažil. My jsme vždycky dohráli a nic, žádný stanový městečko, sami s Dykem na pokoji jsme hráli AZ kvíz. Tohle je jiná liga,“ reagoval Jakub na Alešovy vzpomínky na začátky Lunetiku. „Máme silné zážitky, vyprodaný koncerty, dívky nám spaly před domem ve stanech. Tam bylo stanové městečko a moje maminka jim dělala čaj. Chtěly podpis a čaj. Teď, po těch 25 letech, to chtějí taky, už mají manžely a děti. Ale už nám nestanujou před domem,“ říká Aleš Lehký, který si jako jeden z mála členů kapely z té doby ještě něco pamatuje. „Já si toho z té doby moc nepamatuju. To už je tak dávno,“ přiznává Vašek k pochybnostem ostatních, že za výpadky paměti může jen čas.

Jejich protihráči ale budou další legendy devadesátých let. Konkrétně skupina HOLKI, které také chybí čtvrtá členka. A jelikož Jakub Prachař mezi Lunetiky perfektně zapadl, rozhodl se Vojta Kotek (35), že by mohl zastoupit bývalou členku Kláru Kolomazníkovou, jeho image mladého Escobara mu ale v tom trochu brání. „Jakub se začlenil do své kapely. Holki taky měly čtvrtou členku, ale kníra neměla. Tak já bych je mohl managovat. Tady ten trh je už víceméně prošlápnutej, ale uvažovali jsme o Maďarsku. Texty přeložíme, chce to trochu vypilovat přízvuk,“ začal spřádat plány Kotek, který skutečně vypadal jako devadesátkový manažer. Celý díl zábavního pořadu uvidíte už dnes večer na Primě. ■