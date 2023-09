Žena rockera Ozzyho nedávno šokovala vychrtlou postavou. Kvůli drastickému hubnutí už neváží ani 45 kilo!

Sharon Osbourne Profimedia.cz

„Nechtěla jsem být až takhle hubená,“ přiznala Sharon moderátorovi s tím, že od začátku nasazení léku pro diabetiky Ozempic, který se stal v Hollywoodu doslova hitem, shodila přes třináct kilogramů, což je při její výšce 158 centimetrů skutečně výrazný váhový úbytek.

„104 kilogramů bylo nejvíc, co jsem v životě vážila. Teď nemám ani 45. Ale chtěla bych mít tak 48 kilo, protože teď jsem příliš hubená. Snažím se najít zdravou rovnováhu. Je čas s tím přestat, ve skutečnosti jsem nechtěla tak zhubnout, ale prostě se to stalo. Píchala jsem si injekce (Ozempicu) čtyři měsíce a zhubla 13 kilo, ale neexistuje žádný rychlý recept. Několik měsíců mi bylo hodně špatně. Cítila jsem jen nevolnost, každý den se mi dělalo špatně, měla jsem žaludek na vodě,“ vyprávěla Sharon s tím, že zhubla především v posledním měsíci. Nyní prý už jí normálně, ale nepřibírá.

Piers Morgan se Sharon zeptal i na názor na kauzu s Russellem Brandem. „Jediné, co k Russellovi Brandovi mohu říct, jsou dvě věci, které se mi nelíbí, když o nich mluvil. Jedna z nich se týkala naší dobré kamarádky Kimberly Stewart a o tom, co jí udělal před Rodem. A pak udělal totéž siru Bobovi Geldofovi. Prostě tohle neděláte lidem, když je v místnosti jejich otec a on to udělal dvakrát,“ narážela Sharon na dávné Brandovy vtípky ohledně poměru s dcerami zmiňovaných zpěváků. Přítomni přitom byli nejen Rod Stewart a Bob Geldof, ale i další osoby, čímž se navíc aférky medializovaly. ■