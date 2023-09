Yvetta Blanarovičová slaví životní jubileum: V 60 vypadá naprosto fantasticky, bujaré oslavy ale neplánuje

Yvetta Blanarovičová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Je to pár měsíců, co se Yvetta Blanarovičová (59) objevila ve společnosti se zesvětlenými vlasy. Blond odstín jí rozhodně sedí a herečka a zpěvačka, která už v neděli oslaví životní jubileum, vypadá fantasticky. Velkolepou party ke svým 60. narozeninám ale nechystá.

Ke konci září je totiž Yvetta vždy v pracovním shonu a jinak tomu není ani letos. My jsme ji potkali jen pár dní před narozeninami na tiskové konferenci muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory, ve kterém zazáří v Brně. Do Divadla Broadway oblékla Yvetta bílé letní kalhoty, halenku na ramínka a boty na vysoké platformě, herečka si stále udržuje štíhlou figuru a šedesátku by jí hádal málokdo.

„Myslím, že máma by měla slavit, že jsem se toho dožila ve zdraví, každé narozeniny dítěte jsou odměna pro toho rodiče,“ řekla Super.cz herečka s tím, že oslava bude v kruhu rodiny. „Budu to slavit s jednotlivci, dílčím způsobem, a kdo si mě bude chtít najít, tak si mě najde,“ řekla Blanarovičová, která je neustále v jednom kole, i kvůli své nadaci La Sophia, která slaví 15 let. „Já nestíhám a nikdy jsem své narozeniny nestíhala,“ řekla nám v divadle herečka, která se však na spolupráci s novými kolegy těší.

„Byla jsem v Kvítku mandragory, představení je změněné a přeobsazené. Těším se na to, na své kolegy i na ty, které jsem ještě nepotkala v divadle, jako je Martin Dejdar nebo Marek Vašut. Těším se i do Brna, hostovala jsem tam v Čarodějkách z Eastwicku, je tam skvělé publikum,“ dodala Yvetta Blanarovičová. ■