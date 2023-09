Václav Upír Krejčí kvůli rozvodu každý den přichází o peníze. Drsný boj o majetek s exmanželkou! Jde o desítky milionů

Václav Upír Krejčí Michaela Feuereislová

Teď ale jako rozvedení manželé řeší vyrovnání majetku. A zdá se, že to bude pěkný oříšek. Největším problémem je jejich starý pozemek v Řepích se stoletou stodolou, kde během manželství vybudovali dům, nahrávací studio a střižnu. Herec si přeje majetek spravedlivě rozdělit, to se ale prý jeho exmanželce nelibí a podle všeho by chtěla tuto nemovitost s pozemkem pro sebe.

„Vůbec nevím, je to zatím neřešitelné. Přesvědčuji ji, že to nemůžeme udělat dětem, že bychom jim vzali střechu nad hlavou. Mám kupce na 30 milionů a dostala by polovinu. To by mohla koupit byt ona pro jednu dceru a já druhý byt pro druhou dceru,“ svěřil se Václav Upír Krejčí Super.cz.

Podle herce a baviče hlavně nemají čas na dlouhé diskuse a tahanice o tento majetek. „Ten barák velmi chátrá, to jde rychle, takže je nejvyšší čas. Ona to ale stále nedokáže přijmout. Vydělala by 15 milionů a záměrně říkám, že by vydělala, protože tolik peněz v životě neviděla,“ dodal během našeho rozhovoru. ■