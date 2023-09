Z modelky zpěvačkou: Andrea Kalousová už odvykla podpatkům, akci na vysokých jehlách protrpěla

Andrea Kalousová Super.cz

Jsou to dva roky, co si Andrea Kalousová (27) prošla populární show Tvoje tvář má známý hlas. Modelka se v posledních letech čím dál víc věnuje zpěvu. Své zkušenosti se rozhodla nyní zúročit i na jevišti a kývla na nabídku zahrát si v muzikálu.

„Bude to můj první muzikál. Na začátku jsem si říkala, jestli jsem si nevzala moc velké sousto. Kombinace choreografie a zpěvu je náročná, ale máme to perfektně nacvičené, tak se moc nebojím,“ svěřila se modelka a zpěvačka, která zkoušení muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory přirovnala právě ke Tváři.

„Byla to pro mě taková druhá Tvář, nacvičovali jsme každý den od devíti do pěti, tak jsem si vzpomněla na to, jak to bylo vše náročné. Mám ráda vše v kombinaci s hudbou, tak jsem ráda i za tento projekt,“ dodala Kalousová, která muzikál bude od listopadu hrát v brněnském Bobycentru.

Přechod od modelingu ke zpěvu vnímá přirozeně. „Děje se to organicky, že už modeling nedělám skoro vůbec. Dokonce už začínám mít jen nabídky na festivaly a akce, kde bych mohla vystupovat. A pracuji na své autorské tvorbě,“ řekla nám Andrea, která se na jevišti i tak objeví v odvážných kouscích. „Budu jedna z Dream Girls, což jsou tři holky, které provází celým příběhem. Kostýmy budou sexy, trochu na nás šetřili látkou, ale jsou krásné,“ dodala Kalousová. ■