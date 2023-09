Nikol Štíbrová má převzít vyznamenání od Senátu. Řeší ovšem jeden zásadní problém

Nikol Štíbrová Leitgeb si neví rady, co oblékne do Senátu. Super.cz

Po dlouhé době vyrazila do společnosti, a to i s manželem Petrem Leitgebem, influencerka a bavička z trojice 3 v 1 Nikol Štíbrová (36). Byla to taková malá generálka před tím, než převezme cenu Senátu za charitativní činnost. Tu si zasloužila díky svým pravidelným nedělním sbírkám na Instagramu.

"Je pravda, že se z nás stali trochu vesničtí balíci, ale výjimečně jsme dali děti hlídat babičce. Máme rádi svůj klid, nejraději jsme v teplácích a crocsech a hrabeme se na zahradě. Abych vůbec mohla vyrazit na párty, musela jsem jet nakoupit do Prahy. A místo své oblíbené obuvi jsem si vzala conversky," přiznala s tím, že společenštější boty už doma nemá.

"Jediné lodičky, které jsou u nás doma, jsou ty, se kterými si hrají kluci. Já už z těch podpatků vypadla, nevydržela bych tady postávat. Budu si muset do toho Senátu něco opatřit, protože ty moje společenské věci skončily na charitativních bazarech," krčila rameny a pozvala nás na ten další, který proběhne 1. října.

Nikol má na sociálních sítích téměř sedm set tisíc sledujících, přiznala ovšem, že sbírek se účastní zhruba desetina z nich. "Za to, že mám cenu dostat, jsem byla moc ráda. Přijala jsem to s velkou pokorou a jsem z toho pořád nervózní. A vnímám to hlavně jako ocenění pro komunitu těch lidí, kteří se sbírek pro ty, kteří to potřebují, účastní. Takže tam půjdu jako zástupce mé instarodiny," řekla nám Nikol. ■