Kvůli atopickému ekzému má omezení i při výběru oblečení: Denise Nesvačilové se nákupy hodně prodraží

Denisa Nesvačilová nemůže nosit umělé materiály. Herminapress

"Ani když jsem se nedávno stěhovala, neměla jsem prakticky žádný problém, protože vyřazuju tak nějak průběžně. Kamarádky během roku pořádají různé bazary, a navíc jsem předtím měla ultra malý byt, takže jsem měla strašně málo věcí. Pořád mám rezervy ve skříních a dělám to tak, že za každou novou věc, kterou si pořídím, nějakou další vyřazuju. Dodržuju tu kapacitu, takže až večer přijdu domů, vyřadím tak šest kusů," prozradila svůj systém.

Nákupy ji moc nebaví, nevyužívá ani služeb stylistů, jednou za čtvrt roku chodí doplňovat to, co potřebuje. "Chodím do obchodů, kde už mě znají a vědí, co se mi líbí. Jediné výjimky jsou obchody s kabelkami, na kterých ulítávám. To jsou také nejdražší kusy v mé skříni, mám dvě, které stály kolem čtyřiceti tisíc. Ale i tak u mě hrají velkou roli slevy, protože z platu herečky je dobré ušetřit. Takže sezónní zboží nakupuju až na konci té sezóny. Třeba léto jsem začala řešit až v srpnu, když už jsou na štendrech spíš podzimní věci," smála se.

Denise hodně záleží hlavně na materiálech, ze kterých je oblečení vyrobené. "Musím jet v tom, co mi nevadí. Takže je to len, který je strašně drahý, když je kvalitní, stoprocentní bavlna a hedvábí," uzavřela. ■