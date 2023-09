Elton John prodává svůj mega apartmán: Má 1238 metrů, pět koupelen a naprosto snovou šatnu!

Elton John a jeho botník... Profimedia.cz

Mezonet s nádhernými výhledy nabízí čtyři ložnice, pět koupelen s dalším extra WC, dále vlastní fitko, pracovnu či místnost pro relaxaci s masážním lůžkem a spa. Jelikož je Elton proslulý svým extravagantním vkusem, je rovněž obrovskou devízou nemovitosti šatna, za kterou by se nemusela stydět ani Carrie ze Sexu ve městě. Pro dámy, a jistě i pro mnohé pány, bude právě tato prostorná část apartmánu velkým lákadlem.

Pokud by vám to ale přece jen bylo málo, v ceně je rovněž šest soukromých sklepů či pět speciálních jednotek sloužících jako vinné sklípky. Nechybí ani devět vyhrazených parkovacích míst. Skutečně impozantní jsou ovšem především výhledy do okolní zeleně téměř ze všech částí mezonetu. A kolik si za takovou parádu Elton představuje? Za pět milionů dolarů (115 milionů korun) může být vaše... ■