Nedávno na veřejnosti šokovala svým vzhledem. Teď paparazzi znovu zvěčnili Meg Ryan, která se po 8 letech vrací k filmu

Meg Ryan Profimedia.cz

Jedna z kdysi nejoblíbenějších hollywoodských hereček Meg Ryan (61) si od natáčení dala poměrně dlouhou pauzu. Nyní se ale její fanoušci konečně dočkají, Meg se totiž objeví v novém filmu, a to dokonce v hlavní roli! Herečku z nezapomenutelných snímků jako Samotář v Seattlu, Láska přes internet, Město andělů či Když Harry potkal Sally nyní fotografové zvěčnili v ulicích New Yorku, kde se procházela s kamarádkou a následně čekala na odvoz.

Meg, která za necelé dva měsíce oslaví už 62. narozeniny, se vrátila před kameru ve filmu, jejž si sama režírovala a nese název What Happens Later. Jedná se o romantickou komedii, která je filmovou adaptací divadelní hry Stevena Deitze Shooting Star z roku 2008.

Hlavní mužskou roli přitom obstaral David Duchovny (63), který byl na vrcholu slávy zhruba ve stejné době jako Meg, a to především díky veleúspěšnému seriálu Akta X.

David je ovšem na rozdíl od Meg stále profesně velice aktivní a jen letos jej lze vidět ještě v další hlavní roli v komedii Bucky F*cking Dent nebo vedle Jonaha Hilla či Eddieho Murphyho v komedii Z jiného těsta. ■