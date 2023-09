Poznáte ji jako blondýnku? Vietnamská sestřička z Ordinace radikálně změnila image

Ha Thanh Špetlíková změnila barvu vlasů. Herminapress

"Divadlu jsem se dlouho záměrně vyhýbala, protože je to úplně jiné řemeslo než před kamerou. Ale začala jsem už v roce 2019 a mám pocit, že každá divadelní role mě posune mnohonásobně víc než jakákoli televizní nebo filmová. Tady sice hraju vedlejší roli, ale i ty se ukázaly jako velmi vtipné a výrazné," vysvětlila.

"Podle původní předlohy je ta moje postava Číňanka, která má akcent. Podle všeho je to i starší paní. My to převedli sem a hraju mladou studentku, která si přivydělává. Jsem normálně Vietnamka a akcent nemám. Nechtěla jsem podporovat tyhle stereotypy. V dnešní době je normální, že generace, která tady vyrostla, mluví česky bez přízvuku a dělá všechny možné profese," upřesnila herečka, která v Česku žije od svých čtyř let.

Nemohli jsme si samozřejmě nevšimnout, že Ha Thanh změnila image. Je z ní blondýnka. "Je to jen dočasné. V současné době natáčím druhou řadu seriálu Duch. Hraju tam takovou trošku bláznivou extravagantní ajťačku. Ty dva pruhy po stranách by měly být do fialova, ale vymývá se to. Zatím mě to baví," uzavřela. ■