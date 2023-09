Když je věk jen číslo: Bývalá topmodelka (69) a její slavná kamarádka (53) zastavily čas

Christie Brinkley a Padma Lakšmí na akci na Manhattanu Profimedia.cz

Jedna z nejzářivějších hvězd modelingového nebe 80. let Christie Brinkley (69) a její kamarádka, spisovatelka a herečka Padma Lakšmí (53), se ve středu sešly na akci s názvem People and E.L.F. Celebrate Women Changing the Game na Manhattanu. Obě úspěšné dámy, které většinu večera strávily probíráním novinek, nevynechaly příležitost udělat si selfie, a zvěčnit se tak během dalšího z jejich příjemných setkání.