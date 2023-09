Teta z Jáchyme, hoď ho do stroje a její smutný osud. Okradli ji šmejdi, zemřela opuštěná, tělo našli po několika dnech

Věra Ferbasová Foto: ČTK / Profimedia.cz

Šibalský výraz, rty do srdíčka, úsměv diblíka – to vše bylo typické pro předválečnou komediální hvězdu Věru Ferbasovou (✝62), které se také přezdívalo „klaun v sukni“. Okatá slečna nebyla klasickou kráskou s dechberoucím sex-appealem. Na to, aby se z ní stala filmová femme fatale a svůdnice, neměla.

A protože si toho byla vědoma, okamžitě jí bylo jasno, kde je její herecké místo. Pozorně sledovala své kolegy, vyhlášené komiky Vlastu Buriana (✝70) a Jaroslava Marvana (✝72), a snažila se od nich odkoukat, v čem spočívá umění bavit diváky. Byla dobrou žákyní, a nakonec se její parketou staly komické naivky.

Bez skandálů a aférek

V dobách největší slávy hrála Ferbasová i titulní role až v osmi filmech ročně. Byla stejně slavná a obletovaná jako její největší konkurentky Lída Baarová (✝86), Adina Mandlová (✝81), Nataša Gollová (✝76) i Hana Vítová (✝73), ale na rozdíl od nich vedla poklidný život a nekolovaly o ní žádné pikantní historky.

Ostatně, v roce 1941 se provdala za architekta Josefa Pálku, se kterým žila bez jakýchkoli skandálů a „bokovek“ až do jeho smrti.

Hodili ji do vody a „plav!“

Ferbasová ale herečkou původně být neměla. Vystudovala obchodní školu a nastoupila do administrativy v Divadle Vlasty Buriana. Jenže pan šéf si ji jednoho dne povolal na scénu, aby zaskočila za legendární komičku Anny Ondrákovou (✝84).

To, že mladičká sekretářka nemá žádnou hereckou průpravu, mu nevadilo – sám se celý život řídil heslem, že kumšt v člověku buď je, nebo není a žádná škola ho do nikoho nenaleje. A tam, kde je talent, je lepší být hozený přímo do hluboké vody. Ferbasová se tak učila plavat přímo před diváky. Zpočátku byla vyděšená a zkazila, na co sáhla. Publikum to ale považovalo za záměr a válelo se u toho smíchy.

S Burianem pak sklidila ohromný potlesk a král komiků byl v sedmém nebi. Přesně o tohle mu totiž šlo – bavit diváky a rozesmát je až k slzám.

Podobný ztřeštěný projev pak Ferbasová předváděla i ve filmu. Její kariéra předčasně pohasla s příchodem války. Herečka nehodlala spolupracovat s německým vedením a v roce 1942 se vymluvila, že se bude věnovat rodinnému životu. Posledním snímkem, ve kterém ji protektorátní diváci viděli, tak byla komedie Zlaté dno. Věra si v ní shodou náhod zahrála se svým prvním divadelním šéfem Vlastou Burianem.

Nejdřív ji obrali komunisté a pak šmejdi

Její pevný postoj vůči nacistům jí ale po válce nebyl nic platný. Na svou někdejší úspěšnou kariéru už nenavázala. Naopak, komunisté jí všechno sebrali a jejího manžela zavřeli na čtyři roky do vězení. Lidé s majetkem to tady po roce 1948 neměli vůbec jednoduché. Teprve v polovině 50. let se manželům začalo znovu dařit. Většinu života pak strávili ve vile v Ládví. Ferbasová se starala o domácnost, ráda vařila a pekla a nijak ji netrápilo, že se na její prvorepublikovou slávu pozapomnělo. O hereckou kariéru jí nikdy nešlo.

Čas od času dostala nějakou menší roli ve filmu či v televizi. Naposledy jsme ji mohli vidět jako potrhlou tetičku Františka Koudelky (Luděk Sobota, 80) v nestárnoucí komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974). Po smrti manžela to šlo s někdejší slavnou hvězdou z kopce. Naletěla šmejdům, kteří ji postupně připravili o veškerý majetek a cennosti, a nakonec i o dům. Dožívala v osamění v garsonce v pražském paneláku, kde také v tichosti zemřela. Sousedé našli její tělo až po několika dnech. ■