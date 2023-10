Přál si mít ze syna fotbalistu, aby mohl chodit na zápasy, pivo a párek. Děti Jana Tománka ze StarDance ale také tančí

Jan Tománek ze StarDance promluvil o svých dvou dětech. Super.cz

Spousta lidí si tak myslí, že jejich dvě děti, dcera Nela a syn Jonáš, kteří se také tanci věnují, byly do této sportovní a společenské aktivity vedeni odmalička a povinně. „Ne, bylo to jinak. My naše děti máme fakt velmi rádi a jsme jednotní v tom, že bychom byli rádi, aby naše děti dělaly to, co je baví v životě a co chtěly. A ony prostě, že v tom žily, tak si vybraly tanec,“ promluvil Jan o svých dětech v pořadu Superchat.

Přiznal také, že jako otec si přál syna fotbalistu. „Nemůžu říct, že jsme rádi ani že jsme neradi. Oni to prostě chtějí dělat, tak to dělají. My děláme maximum pro to, abychom jim dopřáli tento koníček. Můžeme jim s tím poradit. Já jsem hrál 13 let fotbal a chtěl jsem mít doma fotbalistu a jít s ním na fotbal a dát si tam pivo a párek, ale do tance jsme je nenutili,“ smál se.

Už v sobotu uvidíme Jana Tománka tančit v nové řadě StarDance společně s herečkou Ivanou Chýlkovou (60). Co známého tanečníka a choreografa během tance dokáže pěkně naštvat? To i více z jeho života se dozvíte v našem Superchatu, který si můžete pustit tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■