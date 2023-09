Adam z MasterChefa trpí vrozenou poruchou: Přiznal, jak ovlivňuje jeho život, a promluvil o své slavné sestře

Adam Rundus nechal slovy nahlédnout do osobního života i účasti v MasterChefovi. TV Nova

Otevřeně přiznal, že trpí poruchou pozornosti, která se u něj objevila už v dětství na základní škole, kdy se měl problém na něco soustředit a sedět pozorně na místě.

„Doktoři mi předepsali mi nějaké léky na soustředění, ale naštěstí byly máma s babičkou proti, a tak jsem je nikdy nenasadil. Zaplať pánbůh za to! Neměnil bych,“ svěřil se v rozhovoru, který televize Nova poskytla redakci Super.cz.

Adam svou zdravotní indispozici nevnímá jako handicap.

„V určitém ohledu mi to přijde vlastně jako výhoda. Je to hodně o přístupu, můžete si vybrat, jestli budete obětí, nebo využijete pozitivní vlastnosti, které jsou s tím spojené, jako jsou v mém případě bezprostřednost, energičnost, upovídanost a dobrá komunikativnost. Stíhám spoustu věcí najednou, ač to má někdy své mouchy. S touhle poruchou se mi nežije špatně, naučil jsem se s ní fungovat. Vlastně si ani nepamatuju, jaký to je být ‚normální‘, takže to neberu jako handicap, rád žiju ve svém vlastním vesmíru,“ vysvětlil účastník soutěže MasterChef, ve které pro něj bylo nejhorší právě soustředění.

„A také nenechat se rozhodit tlakem, kterým tu je čas, strach z neúspěchu, kamery, nové prostředí a milion myšlenek zběsile kolujících sem tam v mojí hlavě,“ řekl se slovy, že s nikým z poroty o své poruše nemluvil. „Myslím, že v téhle soutěži se moc na úlevy kvůli nějaké nevýhodě nehraje,“ řekl jasně.

Adam Rundus je bratrem známé kuchařky Kamily Rundusové, kterou znají fanoušci jako Kamu. Ta je pro Adama velkou inspirací.

„Ségra (a maminka) jsou pro mě celý život nejbližší lidi na světě. Se ségrou jsme jako jeden. Je mi obrovskou inspirací a mým gastro guru. Je jasné, že nás budou lidi srovnávat, když jsme sourozenci, a jsem si vědom toho, že je ségra ve vaření na úplně jiném levelu. Má mnohem víc zkušeností, než mám já. Napsala tři kuchařky a má vlastní restauraci. Je jasné, že to srovnání přijde, ale pokud někdo očekává, že budu na její úrovni, tak by se měl nejdřív podívat na to, kolik toho má každý z nás v oboru za sebou. Já jsem teprve na začátku, ségra je mistr. Já jsem Adam a ona je Kamu,“ dodal Rundus, který si během účinkování v soutěži nejvíc padl do noty s Radkem Kašpárkem, který když může, tak podá pomocnou ruku. „Všichni porotci jsou ale neskutečně inspirativní, skvělí kuchaři i lidi,“ dodal. ■