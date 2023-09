Marika Gombitová po letech v Praze: Legendární zpěvačka vypadá skvěle. Účes nemění, aby nemusela na botox

Marika Gombitová bude po letech koncertovat v Česku. Super.cz

Zpěvačka Marika Gombitová (67) bude v lednu na dvou exkluzivních koncertech po letech opět vystupovat v Česku. Ještě předtím ale vyrazila do Prahy, aby si užila pár hezkých dní a na tiskové konferenci se sešla i se zástupci médií. A jako dárek k nedávným narozeninám dostala i obří kytici růží.

"Užívám si to tady. Máme skvělé ubytování, projížďky autem Prahou, těším se na vyjížďku lodí a mám s sebou i pejsky," řekla Super.cz Marika, které ke dvěma psíkům nedávno přibyl třetí, nalezenec. "Našli jsme ho u obchodního centra, běhal nám kolem auta a prý se tam toulal už tři dny. Takže jsme nemohli jen tak odjet. Byli jsme s ním u veterináře, neměl žádný čip, tak jsme ho vzali k sobě. Sblížil se s našimi dvěma psy a teď se všichni k sobě tulíme a jsme velmi šťastní," vyprávěla. Pejsci s ní spali i v luxusním pětihvězdičkovém hotelu, kde byla v Praze ubytována.

Pro české diváky si zpěvačka připravila i novinky. Spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Kamilem Peterajem napsala dvě nové písničky, které budou mít v O2 areně premiéru. "Nikde jinde do té doby nezazní, chci to udělat pro fanoušky, aby byli první," prozradila a naznačila, že by se její fandové mohli dočkat i nové desky.

Marika byla během našeho setkání krásně upravená a nalíčená. "Líčím se sama, baví mě to. Ale mám i vizážistku, která mi pomáhá," vysvětlila. Také outfity si Gombitová vybírá sama, většinou prý online. Připomněla ale i spolupráci s českou návrhářkou Jitkou Klett. Účes už roky nemění, ví, co jí sluší. "Musím mít tu ofinu, vím, proč ji nosím," usmívala se s tím, že vrásky na čele zakryjí vlasy stejně dobře jako botox, na který chodit nechce. ■