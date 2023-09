Janek Ledecký končí letní sezónu s Kabáty a Anetou Langerovou v Ostravě: Ukáže i tělo vymakané ze surfu?

Janek Ledecký Foto: se svolením J. Ledeckého

"Ta sestava, která se objeví ve Vítkovicích, je fakt unikátní. Wanastovky a Kabát jsem letos ještě neviděl," je zpěvák natěšený i na své kolegy, s nimiž se na koncertu Rádia Blaník v Dolních Vítkovicích 23. září od 14 hodin objeví. Vystupovat bude také kapela Buty a tečku za letošním létem zde bude mít i Aneta Langerová (36).

Janek Ledecký slibuje tu nejlepší formu nejen díky odehraným koncertům, ale také po dovolené, kterou si užil v rámci tréninkového kempu své dcery Ester. Tradičně strávili měsíc v Řecku.

"Tentokrát jsem s sebou ale měl malé studio a jednou jsem musel odletět na koncerty. Ale máme to tak, že když se to dopoledne rozfouká, jezdíme, dokud nám neupadnou ruce," prozradil vášnivý milovník windsurfingu, který má díky vodním sportům ve svých jednašedesáti neuvěřitelně vymakanou postavu.

"No a rovnou z Vítkovic zase zpátky do Hybernie, kde zůstanu až do říjnové premiéry našeho nového představení Zapomeňte na Shakespeara," prozradil Super.cz svůj program na následující týdny zpěvák. ■